Ташуев: «Бывает, смотрим на скамейку, 15 минут думая, кого выпускать»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал итог матча 17-го тура РФПЛ, в котором его команда упустила победу над «Уфой» (2:2).

«Пенальти не забиваем – это раз, пропускаем в очередной раз из-за какой-то детской ошибки – это два, в конце пустые ворота, но выносит игрок – это три.

Игра сама по себе была боевая, команды бились за те очки, которые очень нужны в первенстве. Много борьбы, хороших атак, много агрессии в штрафной площади, качественного футбола, организации игры. В целом хороший матч получился.

Конечно, обидно. Второй матч мы ведем по игре и по счету, но не доводим до конца. Но сегодня ребята выглядели более целостно, чем в предыдущем матче.

Бывают моменты, когда смотрим на скамейку, 15 минут думая, кого выпускать. У нас, к сожалению, нет ротации. Проблема. Мы не можем тактически перестроить игру, выпускаем игроков не на те позиции. У нас нет творческого подхода к игре», – заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».