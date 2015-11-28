«Терек» — «Зенит». Онлайн-трансляция

Питерский «Зенит» продолжает оставаться самой успешной командой Лиги чемпионов, но во внутреннем первенстве сине-бело-голубым предстоит отыграть еще 7 очков у ЦСКА, уже вылетевшего из самого престижного клубного турнира. На этот раз петербуржцам придется сразиться с «Тереком», уже отнимавшем очки у всех московских команд в этом сезоне.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Терек» – «Зенит». Начало в 17:30, не пропустите!