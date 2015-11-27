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    Вальбуэна: «Бензема обошелся со мной так, как я не поступил бы со злейшим врагом»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна прокомментировал ситуацию, сложившуюся между ним и нападающим «Реала» Каримом Бензема. Напомним, Бензема замешан в деле о шантаже Вальбуэна.

    «Я удивился, что Бензема имеет ко всему этому отношение, но когда ты знаешь все подробности расследования, то уже ничему не удивляешься. Карим предлагал мне встретиться с его другом. При этом он не был агрессивен и не говорил о деньгах, но его настойчивость говорила сама за себя. Мне 31 год, я не дурак. Я более чем разочарован. Это неуважение. Так нельзя обращаться с людьми, я понимал, что меня пытаются обвести вокруг пальца. Я не поступил бы так даже со злейшим врагом», – говорит Вальбуэна.

    Также футболист подчеркнул, что не намерен защищать своего партнера по сборной.

    «Поэтому я не буду защищать Бензема. Футбол отдельно – справедливость отдельно. Я могу продолжать играть с Бензема, но он точно не будет моим другом».

    Источник: Twitter

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    27.11.2015 20:20
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +10

      LORD NTB 27 ноября 2015, 21:22

      Это полный бред по идее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 ноября 2015, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      оооо терпила заговорил наконец-то

      -5
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      ...
      Рейтинг: +95

      russell-9 > ManUtd-Volgograd 27 ноября 2015, 21:11

      Он и ранее давал комментарии по этому делу.

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