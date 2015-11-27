Начало матча «Рубин» – «Спартак» перенесено

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан рассказал о причинах переноса начала матча «Рубин« – «Спартак«.

«Решение о сдвиге начала матча связано с тем, чтобы болельщики в рабочий день смогли заполнить 45-тысячную арену полностью. Руководство обратилось с такой просьбой, телевидение тоже не было против начать трансляцию на общедоступном канале чуть позже», – сказал Чебан.

Напомним, что матч 17-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» состоится в понедельник, 30 ноября, в 19:15 по московскому времени, а не в 19:00 как было запланировано ранее.