Ткачев может пропустить матч с «Уфой»

Полузащитник «Кубани» Сергей Ткачев может пропустить предстоящий матч чемпионата России с "Уфой". Футболист продолжает восстановление после повреждения.

"Ткачев пока восстанавливается. Его участие в матче с "Уфой" под вопросом", - сказал главный тренер краснодарской команды Сергей Ташуев.

Ткачев получил мышечную травму 7 ноября в матче против московского "Динамо" (1:2). Он уже пропустил игру с "Тереком" (2:2).

Напомним, что матч 17 тура российской Премьер-лиги «Уфа» - «Кубань» состоится в субботу, 28 ноября, в 12:30 по московскому времени.