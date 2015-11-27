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    Касаев назвал минус всех российских защитников

    Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев поделился мнением об игре защитников в Российской футбольной Премьер-лиге. Также футболист назвал минус всех российских защитников.

    – С кем из защитников особенно намучились?

    – С Анюковым. Неприятный, не дает развернуться. Изучил меня очень хорошо. Но в последнее время не пересекались.

    – Логично – правый фланг в "Зените" застолбил Смольников.

    – По манере игры – один в один Анюков! За четыре года работы с Бердыевым мы весь чемпионат разобрали от "а" до "я". Минусы любого российского защитника назову легко. Почти всякий реагирует на первое движение. Надо брать резкостью, – сказал Касаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.11.2015 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 17:41

      Хорошо хоть реагируют на что то)))

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