Маркевич: «Лацио» более сыгранная команда, чем «Днепр»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич после гостевого поражения от «Лацио» со счетом 1:3 в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы заявил, что игроки, пришедшие в его команду на смену ушедшим, не могут в полной мере заменить их. По словам специалиста, в прошлом сезоне днепропетровцев было тяжелее обыграть.



«Лацио» более сыгранная команда, чем мы. Таким составом мы играли первый раз: травмы, ушло много футболистов… Откровенно говоря, пополнение, которое пришло к нам, никак не может заменить тех игроков, которые ушли. В том году была боеспособна команда. Нас было тяжело обыграть», – сказал Маркевич в эфире телеканала «Футбол 1».