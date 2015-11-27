Черевченко: «Гилерме – очень сильный вратарь»

Главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко оценил игру некоторых футболистов своей команды в проигрышном матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (2:4).

– Гилерме пропустил три мяча между ног. Это так новое гражданство повлияло?

– Странный вопрос. По-моему, дело в мастерстве футболистов «Спортинга». Гилерме – очень сильный вратарь.

– Как оцените игру Фернандеша?

– Сначала посмотрим игру раз или два, только потом будем делать выводы. Сейчас-то можно много всего наговорить.

