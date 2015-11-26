Чалый: «Преимущество «Рубина» было неоспоримым»

Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый поделился своими первыми впечатлениями от победы над «Сьоном» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«Игра определяла, остаемся ли мы в этой гонке за выход в плей-офф или нет. У нас до этого не было ни одной победы. Поэтому мы настраивались только на успех. Наше преимущество было неоспоримым. Стопроцентный момент имел Георгиев. У соперника тоже был момент при угловом. А так, мы переиграли соперника в контроле мяча и остроте атак.

В перерыве мы внесли коррективы, выпустили второго нападающего. Попросили ребят, чтобы они делали больше прострельных передач. Активно сыграл на фланге Виталий Устинов. Мы поздравили его с хорошей дебютной игре в Лиге Европы», – сказал Чалый.