Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ловчев: «Видно, что Акинфееву нужна передышка»

    Бывший футболист московского «Спартака», эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением о неудачной игре голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в последних матчах.

    «Акинфеев, за вычетом перерывов на лечение после травм, играет постоянно в лице уже на протяжении почти 15 лет. Это огромный срок! Но нельзя постоянно держать свой уровень, потому что вратарь – это особенное нервное напряжение. Не знаю, как внутри команды выстроены взаимоотношения, но Акинфееву, это видно, нужна передышка. Как это случилось в «Зените», когда после ошибок дали отдохнуть Лодыгину – и ничуть Юрий слабее от этого не стал. Здесь Игорь провел плохой матч с Самарой, пустил два от «Вольфсбурга».

    Меня больше всего удивили два момента в эпизоде с первым голом Шюррле: во-первых, остановились защитники, Васин и Набабкин на легком аллюре побежали в оборону, подумав, что будет вне игры. Простое правило – если судья не свистнул, игра продолжается! И второе – крик Акинфеева на защитников. Да, они виноваты, но если бы не твой ляп, ты же мячик сам себе забил, то ничего и не было бы. Выйди после игры, извинись – но вместо этого орет на защитников… Ты же сам бабочку пустил! Причем это не первый уже случай, когда вместо того, чтобы с себя спросить, Игорь начинает что-то кричать защитникам», - отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 20:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 20:23

      Я так понял Гилерме в сборную взяли?А Акинфееву нужна передышка-третьим вратарём

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 27 ноября 2015, 13:38

      А кем его заменить? В Зените Керж есть, а у нас дырявый Чепа! Уж лучше тогда Помазуна ставить чем Серегу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 27 ноября 2015, 09:13

      Передышка нужна давно, но не только Акинфееву, а и всей команде.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      zenit747 27 ноября 2015, 04:51

      Лет 6 уже как ему требуется передышка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      tims 27 ноября 2015, 02:37

      На сей раз с Ловчевым соглашусь. А по поводу игры Акинфеева хочется высказаться даже более резко, но не буду. И так всё ясно. Впрочем в матче с "Вольфсбургом" весь ЦСКА сыграл плохо. А ведь немцы показала совсем не лучшую игру...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Платунишка 26 ноября 2015, 21:15

      Видно, что Ловчеву нужна передышка, а то он спамит не переставая.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 ноября 2015, 20:55

      С отдыхом солидарен: надо дать Игорю подумать, отдохнуть. Он железный парень, превосходный вратарь, даже футболом не наелся, но нервы уже не те, надо их расслабить. Чтобы крепче сжимались и помогали тащить неберущиеся мячи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11