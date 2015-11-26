Орлов: «Я очень рад за Дзюбу»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в своем первом сезоне в питерском клубе.

«Дзюба забил в нынешнем сезоне уже 21 мяч во всех турнирах, в Лиге чемпионов — 5 голов. Он находится наравне с лучшими бомбардирами турнира. Если бы перед началом сезона кто-то сказал бы болельщикам «Зенита», что Дзюба будет идти по количеству забитых мячей вровень с такими большими именами, то они ответили бы этому человеку, что он большой фантазер.

Но так получилось, что фантазии превратились в реальность. Уже болельщики «Спартака» пишут на баннерах: «Дзюбиньо, прости нас». Я очень рад за Артeма», —поделился впечатлениями Орлов.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» этим летом из «Спартака» на правах свободного агента.