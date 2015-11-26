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Орлов: «Я очень рад за Дзюбу»

26 ноября 2015, 16:41
8

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы в своем первом сезоне в питерском клубе.

«Дзюба забил в нынешнем сезоне уже 21 мяч во всех турнирах, в Лиге чемпионов — 5 голов. Он находится наравне с лучшими бомбардирами турнира. Если бы перед началом сезона кто-то сказал бы болельщикам «Зенита», что Дзюба будет идти по количеству забитых мячей вровень с такими большими именами, то они ответили бы этому человеку, что он большой фантазер.

Но так получилось, что фантазии превратились в реальность. Уже болельщики «Спартака» пишут на баннерах: «Дзюбиньо, прости нас». Я очень рад за Артeма», —поделился впечатлениями Орлов.

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» этим летом из «Спартака» на правах свободного агента.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (8)
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Onlyreven
1448546301
Это ничего не изменит. Дзюба посредственный игрок.
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B_A_IV
1448546556
не надо его возносить , забивает да! но ему столько надо над собой работать.... удачи ему и поменьше деревянности
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DEN_i_SKA
1448546786
Покажи фото этих баннеров, старый маразматик!
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Зенит*SPB
1448550085
удачи Дзюбе!!!отличный игрок,если игрочишка не зазнается,многого добьется в своей футбольной карьере!!!!
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Платунишка
1448562047
Вот интересно. Для тех, кто пишет, что он везучий, потому что оказывается там, где мяч. А не это ли признак класса нападающего? Скорости, конечно, маловато из-за габаритов, но выбор позиции - это ничуть не менее главное качество для напа, имхо.
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vgarakh
1448612439
Отличный игрок! В Ростове его не хватает.
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Даньчез
1448616803
большой фантазёр )
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