Гурбанов: «Тоттенхэм» сейчас в хорошей форме»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов оценил форму «Тоттехэма», с которым его команде предстоит встретиться в четверг в Лиге Европы.

«Наш соперник сейчас в хорошей форме. Постараемся не допускать ошибок. Встреча очень важна, от нас многого ждут, и ребята осознают всю ответственность. «Тоттенхэм» – большой клуб, и мы не видим существенной разницы между футболистами их основного состава и теми, кто получает меньше игровой практики. У молодежи «шпор» будет больше сил и больше мотивации», – заявил Гурбанов.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» – «Тоттенхэм» состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.