Таффарел: «Мы сами осложняли себе жизнь»

И.о. главного тренера «Галатасарая« Клаудио Таффарел считает, что его команда сама виновата в поражении от «Атлетико» в выездном матче.

«Не стоит списывать все на какой-то злой рок. У «Галатасарая» достаточно квалифицированных исполнителей, но мы сами осложняли себе жизнь. Соперник нас перебегал и переборол. Следовало на это реагировать должным образом.

Если ты хочешь в Лиге чемпионов чего-то добиться, надо играть в более высоком темпе и быть готовым как физически, так и психологически», – заявил Таффарел.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Галатасарай» закончился со счетом 2:0.