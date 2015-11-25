Слуцкий: «Чуть-чуть не дотягиваем до уровня плей-офф Лиги чемпионов»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2).

«Очень обидно, владели большим преимуществом во втором тайме, имели шансы и при 0:0 и при 0:1. Это был самый качественный наш тайм в Лиге чемпионов. Васин попал в сложную ситуацию, когда при счете 0:1 пошли разрывы, но он сыграл как мог, нормально», – говорит Слуцкий.

Этот результат лишил армейцев шансов попасть в раунд плей-офф турнира.

«Мы чуть-чуть не дотягиваем до уровня плей-офф Лиги чемпионов», – сказал наставник ЦСКА.