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  • Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Вольфсбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф

Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Вольфсбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф

25 ноября 2015, 21:51
53

В матче пятого тура Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2. Судьбу матча решили автогол Игоря Акинфеева и мяч Андре Шюррле. Таким образом, армейцы лишились шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Вольфсбург (Германия) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Акинфеев (в свои ворота), 66; 0:2 – Шюррле, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Васин, 46), А. Березуцкий, Набабкин (Б. Натхо, 73), Вернблум, Тошич, Дзагоев (Панченко, 89), Миланов, Муса, Думбия.

Вольфсбург: Бенальо, Шефер, Данте, Налдо, Калиджиури (Шюррле, 60), Виейринья, Треш, Гилавоги, Арнольд, Крузе (Юнг, 80), Дост (Бендтнер, 86).

Предупреждения: Муса, 16; Фернандес, 27; Вернблум, 62.

Судья: Джанлука Рокки.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Вольфсбург
Комментарии (53)
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Serjoga
1448477798
Акинфеев красавчик! В своем репертуаре! Ну не будет голов, так сам себе "привезет"!
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westerose
1448478704
Я так понял на Евро 2016 В воротах Гильермеев будет стоять?
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Нигма
1448480075
Это радует ну лучше зенит пролителбы
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краббб
1448480100
позор,стыдно за вас,лоси!
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LDms
1448481960
Насчёт Акинфеева. На данный момент это лучший вратарь в России, не смотря ни на какие рекорды. Ошибки делают и великие (вот Касильяс, например). Если бы ЦСКА забивал, никто бы не обращал внимания на такие касяки, как сегодня. А если надеяться на реализацию одного единственного момента в матче (как было в Манчестере и не только), то любая вратарская ошибка может стать фатальной. В нашем футболе много слабых мест, но вратарская позиция далеко не самая слабая
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ufos73
1448484852
Крнефей теперь должен сменить номер на 36 )))
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Ubuntu
1448486297
Акинфеев молодец, но он не непробиваемый, а ЦСКА не непобедимый. Уровень чемпионатов Германии и Англии заметно выше нашего, по этому неудивительно, что команды занимающие 3-е в Германии и 2-е в Англии сильнее нашего лидера. Нечего ЦСКА и Акинфеева поливать грязью. ЦСКА играл хорошо, имел моменты, но этот матч был до гола, к сожалению гол случился в наши ворота. Так бывает.
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Zubo
1448487603
Не такая же уж была сильная команда этот Вольсбург не понимаю что с ЦСКА, жаль
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slavа0508
1448490247
Пока только Зенит имеет состав способный конкурировать в ЛЧ,
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Каратель помойников
1448506262
браво дырофей!ну хочет чувак рекорд установить чтобы навеки остался,по ходу лионит с ним вместе к букмекеру ходят,а так бы на матч-другой вратаря бы поменяли,теперь у букмекеров новая ставка появится "забьёт ли вратарь цска в свои ворота"
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