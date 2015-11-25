Лига чемпионов. ЦСКА уступил «Вольфсбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф

В матче пятого тура Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Вольфсбургу» со счетом 0:2. Судьбу матча решили автогол Игоря Акинфеева и мяч Андре Шюррле. Таким образом, армейцы лишились шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в этой группе также выступают «Манчестер Юнайтед» и ПСВ.

Лига чемпионов. Группа B. 5-й тур

ЦСКА (Россия) – Вольфсбург (Германия) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Акинфеев (в свои ворота), 66; 0:2 – Шюррле, 87.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Васин, 46), А. Березуцкий, Набабкин (Б. Натхо, 73), Вернблум, Тошич, Дзагоев (Панченко, 89), Миланов, Муса, Думбия.

Вольфсбург: Бенальо, Шефер, Данте, Налдо, Калиджиури (Шюррле, 60), Виейринья, Треш, Гилавоги, Арнольд, Крузе (Юнг, 80), Дост (Бендтнер, 86).

Предупреждения: Муса, 16; Фернандес, 27; Вернблум, 62.

Судья: Джанлука Рокки.

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