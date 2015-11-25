Гендиректор «Кубани»: «Ноги нашей в Турции не будет. Можно сборы провести в Крыму»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал решение клуба отменить сборы в Турции.

«Кубань» теперь точно не полетит в Турцию. Ноги нашей там не будет. Мы уважаем интересы России. У нашей страны есть достоинство, и после того, что произошло, мы никуда не полетим. Да, были определенные планы насчет этой страны, но теперь все изменилось. Еще не знаю, где будет тренироваться «Кубань». Но у нас в стране есть прекрасные места. Сочи, Крым. Можно и там провести сборы», – говорит Стаценко.

Напомним, ранее РФС рекомендовал российским клубам не проводить зимние сборы в Турции в связи с обострениями в турецко-российских отношениях. К этой рекомендации уже прислушались «Краснодар», «Уфа», «Кубань» и «Спартак».