Шатов: «У нас есть негласная задача – одержать в группе шесть побед»

Полузащитник «Зенита« Олег Шатов рассказал о цели своей команды на оставшийся матч Лиги чемпионов против «Гента».

«У нас есть негласная задача в команде – одержать в группе шесть побед. Потому в Бельгии обязательно постараемся выиграть у «Гента».

Я не любитель оценивать собственную игру, могу сказать за команду. В этой игре мы были одним целым, у нас было 11 лучших игроков или даже все 18 в заявке. Болельщики сами делают свой выбор, и мне, конечно, очень приятно быть признанным лучшим игроком матча», – заявил Шатов.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Валенсию» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.