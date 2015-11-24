Виллаш-Боаш: «Не хотел бы встречаться в плей-офф с «Порту»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что в плей-офф Лиги чемпионов он бы не хотел встречаться со своей бывшей командой «Порту».

«Сегодня мы еще не знаем результата встречи «Порту» с Киевом и «Челси» против «Маккаби». С «Порту» я бы играть не хотел, это моя любимая команда, которой отдано мое сердце. Поэтому с ними я бы встречаться не хотел. Но жребий может быть любым. Я убежден, что все 16 команд, которые пройдут в плей-офф, конкурентоспособны. Очень важно, что мы в принципе вышли в следующий раунд и будем проводить ответную встречу на своем поле», – отметил португалец.