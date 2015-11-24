Дзюба: «Приятно сравняться с таким гигантом, как Роналду»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился своими впечатлениями от игры против «Валенсии» (2:0) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Не сказал бы, что «Валенсия» чем-то удивила. Первая игра была тяжелее. Тогда они действовали с позиции силы. Мы победили за счет индивидуальных действий, особенно Халк там выстрелил. Сегодня «Зенит» победил именно как команда. Мы были лучше соперника и заслуженно победили.

Мы изначально выходили играть на победу. Пока идет, нельзя расслабляться. «Куй железо пока горячо». Нельзя думать о ничьей или поражении в один мяч. В Лиге чемпионов невозможно всех победить. Мы довольны, что выиграли и не пропустили.

Что думаю о том, что сравнялся с Роналду в гонке бомбардиров? Конечно, приятно сравняться с таким гигантом. Огромное спасибо моим партнерам. Замечательно сыграли. Помогли мне забить», – сказал Дзюба.