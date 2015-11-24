Дзюба догнал Роналду по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забив гол в ворота «Валенсии» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, догнал нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду по общему количеству забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. Португалец и россиянин на данный момент с пятью голами в активе делят первую строчку в списке лучших бомбардиров главного европейского соревнования.

По четыре забитых мяча на своем счету имеют нападающие «Баварии» Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также форвард «Байера» Чичарито.