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  • Дзюба догнал Роналду по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Дзюба догнал Роналду по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

24 ноября 2015, 22:18
20

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забив гол в ворота «Валенсии» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, догнал нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду по общему количеству забитых мячей в текущем розыгрыше турнира. Португалец и россиянин на данный момент с пятью голами в активе делят первую строчку в списке лучших бомбардиров главного европейского соревнования.

По четыре забитых мяча на своем счету имеют нападающие «Баварии» Роберт Левандовски и Томас Мюллер, а также форвард «Байера» Чичарито.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Валенсия Реал Дзюба Артем Роналду Криштиану
Комментарии (20)
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soldat_max
1448393159
ЦАРЮГА прям)
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OOOVVV.
1448393188
Продолжай так и далее,уделай Криштиану.Всех благ в ЛЧ.
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FC Terek-95
1448393246
Вообще то первую строчку Думбия занимает!
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MrVanes-Zenit
1448393588
И опять Федуну большой привет Артём молодчина
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DblMok3
1448394400
В этом году на всех этапах ЛЧ, на первом месте в рейтинге всегда была и есть команда с российским флагом... С чем нас всех и поздравляю. Пусть Рональду хоть +25 будет - это не самое главное. PS Вообще для меня важнее, полезнее и эффективнее "Гол+Пас"
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vlad1969
1448396250
Дзюба Красавец!!! Когда он ушел из Спартака, я думал что его ждет участь Бухарова) НО я РАД что ОШИБСЯ !!
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jakshylykov
1448397098
Суарес уже догнал.
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Диктор
1448400546
Сравнили дерево и игрока.
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Igreks
1448445052
ну вот и всё. Дзуба лутшый в Европе. золотой мяч в кармане)))))))))))))))) пойте деферамбы
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андрей андреев
1448456176
Чемпион мира по забиванию в пустые ворота Марио Гомес-Дзюба второй))
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