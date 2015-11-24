Сарсания: «Валенсия» – это не «Реал» и не «Барселона», поэтому «Зенит» сможет победить»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о своих ожиданиях от игры сине-бело-голубых против «Валенсии» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Валенсия» – это не «Реал» и не «Барселона», поэтому питерцы вполне смогут одержать победу. Тем более играем в России, сейчас холодно, а испанцы очень теплолюбивые. Так что с большой долей вероятности «Зенит» оформит себе первое место уже сегодня. «Валенсия» для нас достойный соперник. Команда нисколько не уступала «Зениту» в предыдущей встрече, даже доминировала. Там практически все решило мастерство Халка, потому что у испанцев было куда больше ударов по воротам, а соответственно, и больше шансов на победу.

Я бы поставил на (2:1) в пользу питерцев. Думаю, один гол Халк может забить. И еще один Артем Дзюба, все-таки он результативный игрок», – сказал Сарсания.