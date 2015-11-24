Колосков: «Отстранение Блаттера и Платини ничем не обосновано»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свою позицию по поводу пожизненного отстранения главы ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини от футбольной деятельности.

«Абсолютно неверное решение, это похоже на произвол. Отстранение Блаттера и Платини ничем не обосновано. Швейцарец разве разграбил ФИФА, пустил по миру организацию? Нет. Ему же запрещают заниматься профессией, что не предусматривается никакими юридическими документами. Комитет по этике, видимо, доказал для себя степень их вины. Та история о двух миллионах евро не адекватна наказанию. Не знаю, чем они руководствуются. Блаттер и Платини не посторонние люди, президент ФИФА 40 лет работает в футболе», – заявил Колосков