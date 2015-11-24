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Благотворительный турнир «Спорт во благо» собрал более 1 миллиона

24 ноября 2015, 15:58

22 ноября 2015 года в футбольном манеже "Спартак" прошел традиционный Осенний благотворительный турнир по мини-футболу "Спорт во благо" в поддержку детей с синдромом Дауна. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Даунсайд Ап".

Всего в игре приняли участие 14 команд ведущих компаний, среди которых также была команда родителей маленьких подопечных фонда. Общими усилиями на развивающие программы для детей с синдромом Дауна удалось собрать 1 330 000 рублей.

Турнир прошел в очень интенсивном режиме. Интрига, кто же получит кубок победителя, сохранялась до последних минут. Силы команд, вошедших в Золотую лигу и претендующих на звание чемпиона, были равны. Но все же в напряженной борьбе победитель был определен. Им стала команда Лаборатория Касперского, ежегодно участвующая в Благотворительных турнирах "Спорт во благо" и упорно шедшая к победе.

Были на поле и "новички" – команды, впервые принимавшие участие в турнире "Спорт во благо": Метро Кэш энд Керри, ЮТВ Холдинг, Вурман. При этом команда Метро Кэш энд Керри сразу же заняла одно из призовых мест! А команда родителей "Даунсайд Ап" смогла заметно улучшить свой прошлый результат, поднявшись на середину наградной таблицы.

Страсти накалялись не только на поле, но и на трибунах. Болельщики поддерживали игроков, не жалея голоса и ладоней. Особенно хочется отметить группу поддержки компаний NO ONE и Mattel.

Но самыми преданными болельщиками все же были маленькие подопечные фонда "Даунсайд Ап". Именно они и вручали награды победителям. А вместе с ними чемпионов лично поздравил и почетный гость Осеннего благотворительного турнира – Александр Носик, известный актер театра и кино.

Поддержал победителей и сам Сергей Игнашевич, знаменитый футболист, член сборной России, чемпион, рекордсмен по количеству сыгранных матчей и забитых голов, друг фонда "Даунсайд Ап" и проекта "Спорт во благо". Каждый игрок команды, ставшей чемпионом турнира, получил от него специальный приз.

Победителями Осеннего турнира «СПОРТ ВО БЛАГО» стали:

3 место – Baker & McKenzie

2 место – Метро Кэш энд Керри

1 место – Лаборатория Касперского

Поздравляем все команды-участницы:

ЮТВ – Холдинг – 4 место

Инвестиционная компания "Велес Капитал" – 5 место

Команда родителей "Даунсайд Ап" – 6 место

ОАО "Банк Москвы" – 7 место

Visa – 8 место

Вурман – 9 место

NO ONE – 10 место

ООО "Хендэ Мотор СНГ" – 11 место

Клиффорд Чанс СНГ Лимитед – 12 место

Делойт и Туш – 13 место

Mattel – 14 место

Победители в спецноминациях:

Лучший защитник – Соловьев Анзор (Метро Кэш энд Керри)

Лучший бомбардир – Ветошкин Сергей (ИК "Велес Капитал")

Лучший вратарь – Ломнев Сергей (Лаборатория Касперского)

Виртуоз чеканки – Котенев Иван (NO ONE)

Благодарим компании за призы и подарки участникам, а также помощь в проведении турнира:

Biotherm, SENSAI, Уголек, ООО "Вурман Интернэшнл Москоу", Tupperware, OOO "А-Фарм" за продукцию NUXE, Biorga, Nоreva, Uriage, Группу компаний Медхолдинг, ЗАО "Группа компаний "Медси".

Благодарим за информационное партнерство:

Бомбардир.ру, МИА "Россия сегодня", ЮТВ – Холдинг.

Благодарим фотографов-волонтеров Александра Сергунина, Артема Чернова и Елену Чихичину за съемку турнира!

Благодарим игроков, болельщиков, гостей, волонтеров и зрителей! Вы все – чемпионы!

Источник: Бомбардир.ру
Россия ЦСКА Игнашевич Сергей
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