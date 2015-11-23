Бышовец: «При Широкове в стартовом составе игра строилась на других принципах»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что стиль игры полузащитника «Спартака» Романа Широкова больше подходит «Краснодару».

«Тренеры и футболисты «Краснодара» с радостью воспринимают переход Широкова. Мне кажется по стилю, атмосфере, отношению с тренером он больше подходит краснодарскому клубу, чем «Спартаку». Мне кажется, что в следующем году Широков будет играть в «Краснодаре». Думаю, этот вопрос уже предрешен. Решение совета директоров «Спартака», высказывания главного тренера и отдельных игроков «Краснодара» — это все говорит о том, что Широков будет иметь игровую практику перед чемпионатом Европы.



Игра «Спартака» против «Краснодара» была очень эффективна. Выбор тактики был предопределен. Красно-белые очень быстро переходили из обороны в атаку. В результате этого москвичи добились победы. Игра команды была построена не на контроле мяча, позиционном нападении, а именно на скорости. При Широкове в стартовом составе она строилась совершенно на других принципах: контроле мяча, коротком пасе, непредсказуемости. Это та среда, где качества капитана сборной востребованы», — сказал Бышовец.