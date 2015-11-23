Тимощук: «На Евро хотелось бы сыграть с немцами»

Полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук ответил в эфире телеканала «Футбол 1» с кем хотел бы встретиться на Евро-2016 и о желании провести 150 матчей в футболке национальной сборной.

— Кого бы хотели получить в соперники сборной Украины в финальной части чемпионат Европы?

— Смотрел немецкое телевидение, и они не считают нашу команду за сильного соперника. Исходя из этого, на Евро хотелось бы сыграть с немцами. Лично мне было бы интересно сыграть с Ирландией, Испанию мы хорошо знаем. С таким потенциалом и подбором игроков можем ставить перед собой задачу выхода из группы.

— Не боитесь, что в один момент вашей фамилии не окажется в списке вызванных?

— А зачем мне бояться? Я работаю, играю за свой клуб и полностью отдаюсь тренировочному процессу. Готов к любым ситуациям.

— Вы уже сыграли за сборную 141 матч, а до показателя вашего любимого футболиста Лотара Маттеуса осталось провести еще девять. Уже установили себе такую планку?

— Планка как раз и поднята до 150-ти матчей. Если добьюсь такого результата, буду самым счастливым человеком в спортивном плане.

— Ваши впечатления от выступлений в Казахстане?

— Лично мне очень приятно работать в этой команде, потому что есть амбициозный президент, хороший тренерский штаб. Что касается игроков, все оставляют хорошее впечатление, все открыто общаются. Доволен тем, как играет команда, и уровнем чемпионата.