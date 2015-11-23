Мане в сфере интересов «Челси»

В «Челси» принято решение побороться за полузащитника «Саутгемптона» Садьо Мане. Ранее сообщалось об интересе к сенегальскому футболисту со стороны еще одного английского гранда – «Манчестер Юнайтед». При этом, «Саутгемптон» рассчитывает на сохранение игрока, в ближайшее время ему будет предложен контракт на улучшенных условиях.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Мане провел в составе «Саутгемптона» 13 матчей, забив в них три гола, отдав четыре голевые передачи, а также заработав две желтые и одну красную карточку. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.