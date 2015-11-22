Примера. «Гранада» уверенно обыграла «Атлетик»

В игре 12-го тура чемпионата Испании «Гранада» на своем поле нанесла поражение «Атлетику». В дебюте встречи защитник гостей Лапорт отправил мяч с собственные ворота, а на исходе часа игры Саксесс установил окончательный счет матча.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

Гранада (Гранада) – Атлетик (Бильбао) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лапорт, 5 (в свои ворота); 2:0 – Саксесс, 59.

Предупреждения: Маэстре, 6; Сусаета, 23; Адурис, 24; Этчейта, 36; Ибаньес, 59; Саксесс, 60; Перес, 86; А. Фернандес, 90+1.

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