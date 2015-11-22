Озбилиз продолжит карьеру в «Бешикташе»

Полузащитник московского "Спартака" Арас Озбилиз в ближайшее время станет игроком турецкого "Бешикташа", сообщает F5haber.

По данным издания, турецкий клуб уже согласовал детали личного контракта с футболистом, и остается только договориться клубом. Условия сделки не разглашаются, но ранее сообщалось о сумме в 3,5 млн евро. В настоящее время Озбилиз не имеет полноценной игровой практики в команде Дмитрия Аленичева. Из семи матчей, которые он провел в Российской футбольной Премьер-Лиге, в шести он выходил на замену.