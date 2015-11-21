Агаларов: «Из того, что наметили перед игрой, удалось почти все»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов поделился впечатлениями после победного матча 16-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«С первой до последней минуты нам удавались вещи, которые обговаривали перед игрой. Почти все удалось из того, что наметили. Абдулавов сегодня справился со своей задачей. И даже больше сделал — забил гол. Хочу его поздравить, это значимая для него игра, первый гол в Премьер-лиге. Боли начал игру на скамье запасных, так как не готов на 100 процентов», – говорит Агаларов.