АПЛ. «Челси» обыграл «Норвич», «Арсенал» уступил «Вест Бромвичу» и другие результаты

В матче 13-го тура АПЛ «Челси» с минимальным счетом сумел победить «Норвич» – 1:0. Победу синим принес точный удар Диего Косты. А вот другой лондонский клуб «Арсенал» не смог в гостях справиться с «Вест Бромвичем» – 1:2.

В другой встрече вечера «Эвертон» не оставил никаких шансов «Астон Вилле», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. В свою очередь «Лестер» так же уверенно разобрался на выезде с «Ньюкаслом» – 3:0.

Гол Бояна Кркича принес «Стоку» три очка в матче с «Саутгемптоном». А «Суонси» и «Борнмут» расписали голевую ничью – 2:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

Челси – Норвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Коста, 64.

Эвертон – Астон Вилла – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Баркли, 17; 2:0 – Лукаку, 28; 3:0 – Баркли, 42; 4:0 – Лукаку, 59.

Ньюкасл – Лестер – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Варди, 45; 0:2 – Ульоа, 62; 0:3 – Оказаки, 83.

Саутгемптон – Сток Сити – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кркич, 10.

Суонси – Борнмут – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Кинг, 10; 0:2 – Гослинг, 26; 1:2 – Айю, 28; 2:2 – Шелви, 39 (с пенальти).

Вест Бромвич – Арсенал – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 28; 1:1 – Моррисон, 35; 2:1 – Артета, 40 (в свои ворота).

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