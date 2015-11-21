Капелло назвал фаворитов Евро-2016

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал команды, которые, по его мнению, будут главными претендентами на победу на чемпионате Европы 2016 года.

«Фавориты – Испания и Германия. У сборной Англии есть большой потенциал за счет множества хороших молодых футболистов, но неизвестно, как они будут выглядеть летом. Сюрприз могут преподнести сборные Австрии и Польши», – говорит Капелло.

Отдельно специалист прокомментировал возможности итальянской команды.

«Сборная Италии становится лучше с каждым матчем, Конте проделывает хорошую работу. У нас есть молодые и интересные игроки, например, Бернардески. Мне еще нравится Берарди».