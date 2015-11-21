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Капелло назвал фаворитов Евро-2016

21 ноября 2015, 01:59
3

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал команды, которые, по его мнению, будут главными претендентами на победу на чемпионате Европы 2016 года.

«Фавориты – Испания и Германия. У сборной Англии есть большой потенциал за счет множества хороших молодых футболистов, но неизвестно, как они будут выглядеть летом. Сюрприз могут преподнести сборные Австрии и Польши», – говорит Капелло.

Отдельно специалист прокомментировал возможности итальянской команды.

«Сборная Италии становится лучше с каждым матчем, Конте проделывает хорошую работу. У нас есть молодые и интересные игроки, например, Бернардески. Мне еще нравится Берарди».

Источник: La Gazzetta dello Sport
Европа Испания Германия Италия Англия Капелло Фабио
Комментарии (3)
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Ele13
1448060547
В принципе логичное мнение, я бы ещё добавила: Уэльс и Ирландию, ведь давно они не играли на Евро, мотивация запредельная, они могут навести шороху)
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Dimon702
1448073779
Франция)
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Zeff
1448077854
Один из них несомненно Россия. Уж за такие деньги. А вообще то, конечно немцы.
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