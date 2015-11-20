«Локомотив» отказался от трансфера Широкова

Представители полузащитника «Спартака» и капитана сборной России Романа Широкова контактировали с руководством «Локомотива».

Как сообщает Lokomotiv.info, железнодорожникам были предложены услуги футболиста, однако клуб и тренерский штаб «Локомотива» от предложения отказались.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что «Спартак» намерен расстаться с Широковым. При этом главный тренер москвичей Дмитрий Аленичев сегодня заявил, что рассчитывает на него перед матчем с «Краснодаром».

Договор Широкова с красно-белыми содержит пункт, согласно которому контракт будет автоматически продлен в том случае, если футболист сыграет хотя бы 15 полноценных матчей (более 46 минут каждый). На сегодняшний день в активе Широкова 13 таких встреч. Соглашение рассчитано до лета 2016 года.