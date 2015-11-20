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    Аленичев: «Я заинтересован в Широкове»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что рассчитывает на полузащитника Романа Широкова в преддверии матча 16-го тура РФПЛ против «Краснодара».

    «Конечно, я заинтересован в Широкове. И он, как и все остальные, готовится к матчу в общей группе. Он хорошо отыграл в матчах за сборную. Вчера он работал по индивидуальному плану, сегодня – уже в общей группе. И у него отличные шансы сыграть с "Краснодаром", – говорит Аленичев.

    Также наставник прокомментировал состояние других игроков.

    «Меня порадовало что Глушаков, Комбаров, Широков, Промес вернулись из сборных здоровыми и в отличном настроении. Готов играть и Ромуло. А вот Озбилис и Мовсисян точно не сыграют. Они пока работают индивидуально».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 19:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 20 ноября 2015, 21:25

      В Широкове заинтересованы все !!!!играет отлично,не то что некоторая молодёжь!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Серёга-Динамовец 21 ноября 2015, 02:38

      ну ты и сказанул канешн.....заинтересованы все,играет отлично,может ты перепутал его с кем,а!?ну а коль уж реально о нем речь,то пускай его динамики возьмут в зимнее окно,как тебе идея?но в руководстве динамиков ведь не упоротые сидят,знают что у них уже одно чудо стиля Широкова есть которое всем недовольно)Да и понимают управленцы что с ленивцем и понторезом Широй ждет их ПерДив,и ни как иначе

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      Рейтинг: +81

      Любер 20 ноября 2015, 19:42

      Пятницкого на вас не хватает. Сразу бы за бегали.А то играть они готовы..

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