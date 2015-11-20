Кобелев: «У нас с Денисовым был мужской разговор один на один»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что у клуба нет конфликта с полузащитником Игорем Денисовым. Напомним, ранее появлялась информация о том, что футболист может быть отстранен от тренировок с основным составом.

«Я считаю Игоря большим профессионалом. У нас с ним состоялся хороший мужской разговор один на один. Считаю, что мы поняли друг друга. Никаких конфликтов, о чем пишут в прессе, не было. Это рабочая ситуация, из которой пытаются раздуть скандал. Ни о каких санкциях к игроку, а уж тем более выставлении на трансфер, речи не идет», – рассказал Кобелев.