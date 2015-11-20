Симонян: «В сборной надо играть за страну, а не за деньги»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи о нежелании некоторых игроков выступать за национальную команду.

«Извините за избитую фразу, но в таком случае необходимо проводить воспитательную работу. Прежде всего, этим должны заниматься родители и руководители клубов, тренеры команд. А есть руководители, которые не хотят присылать игроков. Меня однажды попросили обратиться к руководителю одного из клубов с просьбой отпустить игрока. После длительного разговора он мне сказал: «Ну ладно. Вы получите игроков». Вот так сделал одолжение. И как это понимать?

Не все было плохо в этом плане при прежней системе. Мог ли кто-то из игроков даже подумать отказаться выступать за сборную страны любого уровня? Этого быть не могло. Конечно же, сильно изменился менталитет. Если раньше все с самого раннего возраста считали за честь попасть в сборную Советского Союза, то сейчас задаются вопросом: «А стоит ли мне туда ехать, не стоит?». Все сместилось. Надо играть за страну, а не за деньги», – заявил Симонян.