Сафонов: «Спартаку» нужна встряска»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что столичному «Спартаку» нужна встряска внутри команды.

«Нужно быть внутри команды, чтобы разбираться, что у «Спартака» не так. Вроде и серьезный подбор игроков, но рисунка игры я не вижу. Могут хорошо сыграть с лидерами, а потом дома проиграть вчистую аутсайдерам. Стабильности нет!

Думаю, определенная встряска «Спартаку» нужна — не просто же так появилась эта информация о трансферах. Не нужно забывать, что такой стадион построили для «Спартака», приходят болельщики, а красно-белые показывают отрицательный результат. Такого быть не должно.

Когда Аленичев приходил в команду, новых игроков почти не брал. Сейчас он полгода поработал в «Спартаке», увидел слабые позиции, и теперь нужно решить, с кем расставаться, кого подписывать», – считает Сафонов.

В текущем сезоне «Спартак» после 15 туров в российской Премьер-лиге занимает шестое место, записав на свой счет 23 очка.