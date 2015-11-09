Арустамян: «Спартак» расстанется с Кириллом Комбаровым, Мовсисяном и Озбилизом»

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что руководство «Спартака» определилось, с какими игроками предстоит расстаться в ближайшее трансферное окно.

"Кирилл Комбаров, Юра Мовсисян, Араз Озбилис, Сердар Таски – футболисты, с которыми «Спартак» расстанется. Об остальных игроках речи не идет, есть информация, что слух о продаже Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова появился для того, чтобы дополнительно мотивировать футболистов", – заявил Арустамян в эфире «Матч ТВ».