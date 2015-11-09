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    Арустамян: «Спартак» расстанется с Кириллом Комбаровым, Мовсисяном и Озбилизом»

    Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил, что руководство «Спартака» определилось, с какими игроками предстоит расстаться в ближайшее трансферное окно.

    "Кирилл Комбаров, Юра Мовсисян, Араз Озбилис, Сердар Таски – футболисты, с которыми «Спартак» расстанется. Об остальных игроках речи не идет, есть информация, что слух о продаже Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова появился для того, чтобы дополнительно мотивировать футболистов", – заявил Арустамян в эфире «Матч ТВ».

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.11.2015 02:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      doctor19 9 ноября 2015, 23:08

      Д.Комбарова и Д.Глушакова надо оставлять ! Димон , Денис и Жано после тренировки остаются и сами тренируются . Бьют по воротам из далека , ставят стенку и бьют обводящими ударами ! А остальные бегут домой сразу !

      0
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 9 ноября 2015, 19:25

      АРМЯНО-ТУРЕЦКУЮ ДИАСПОРУ ПРОСЯТ НА ВЫХОД?

      0
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      Рейтинг: +74

      koka7751 9 ноября 2015, 08:33

      Давно пора освежить "Спартак"! Нападение - ноль.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 ноября 2015, 07:59

      Кирюша совсем не играет, Пид Озбилис раз в десять игр выходит, а Юра сыграет пару раз - и в больничку))) Правильно, что продают их, хуже не будет!!!

      6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 ноября 2015, 07:34

      Вот и конкретика появилась! Хотя к 3-м озвученным можно и этих 2-х добавить! Спартак от этого ничего не потеряет! А Комбаров и Глушаков пусть мотивацию в других клубах ищут!

      5
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 9 ноября 2015, 05:34

      Дети что ли малые, мотивировать их? Миллионы долларов уже не мотивируют?
      Пиздюлями бы их мотивировать.

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