Мельгарехо: «Перед началом чемпионата не думал, что буду бороться за звание лучшего бомбардира»

Нападающий «Кубани» Лоренцо Мельгарехо признался, что сам не ожидал от себя повышенной результативности в текущем сезоне. В последних семи матчах за клуб парагваец забил семь голов. На данный момент с восемью мячами в активе Мельгарехо возглавляет список лучших бомбардиров российской Премьер-лиги.

«Перед началом чемпионата я не думал, что буду лучшим бомбардиром, бороться за это звание. Я просто хотел забивать как можно больше и выполнять свою работу на сто процентов. Для меня самого это тоже приятная неожиданность. Но я всегда старался забивать, и если это получается в каждом матче, то я пытаюсь реализовать свои моменты. Для нападающего очень важно уметь реализовать именно микромоменты, не стопроцентные шансы, потому что иногда в матче не бывает идеальных голевых ситуаций.

Повышенный интерес и слухи вокруг моей персоны? Мне кажется, что такой интерес, а в некотором роде и давление должно быть идеальным условием для футболиста. Это дает понимание, что на него надеются, его оценивают болельщики и специалисты. Это очень положительный опыт и дополнительная мотивация. Почему? Потому что он сможет дальше продолжать прогрессировать, реализовывать свои возможности и стремиться поднять свою планку еще выше. У него появляется возможность попасть в более сильный клуб, когда в своем предыдущем он становится настоящим лидером», - отметил Мельгарехо.