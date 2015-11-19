Кононов: «Никогда не было давления или указаний со стороны Галицкого»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о том, как ему работается с владельцем клуба Сергеем Галицким.

«Галицкий бывает на базе, приезжает перед матчами. Он в курсе всего, что происходит в команде, постоянно спрашивает, какой будет состав на игру. И даже предлагает варианты, ему это интересно. Но никогда не было давления или указаний. Все-таки с командой в ежедневном режиме работаю я. Чувствую большое доверие в этом вопросе.

С Сергеем Николаевичем приятно беседовать и даже спорить. Правда, споров я никогда не выигрывал. Галицкий задает такие вопросы, над которыми надо думать не один час, прежде чем правильно сформулировать ответ. Вообще разговоры с президентом клуба обогащают в плане мыслительной активности, побуждают еще больше думать над концепцией игры или тренировочного процесса. Мне комфортно в такой среде», - отметил Кононов.