Нигматуллин: «Судя по всему, первым натурализованным игроком станет Гилерме»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о натурализации футболистов для национальной команды.

«Если натурализованный игрок может составить конкуренцию российским футболистам и такой случай будет единичным, то почему бы и нет. Но, конечно, нужно растить своих игроков. Судя по всему, первым натурализованным игроком станет Маринато Гилерме. Сейчас он занимается оформлением документов и скоро должен получить российский паспорт. Голкипер «Локомотива» полностью соответствует уровню сборной России. К тому же в нашей национальной команде на этой позиции нет серьезной конкуренции.

Предлагаю сделать пластическую операцию Халку и найти нужные слова, чтобы убедить бразильца сменить гражданство. Он точно не помешал бы. К тому же у Халка отличная связка с Артемом Дзюбой», - сказал Нигматуллин.