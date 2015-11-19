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    Бышовец: «Сборная при Слуцком проиграла всего один матч, но кого она обыграла?»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился своим мнением об игре сборной России под руководством Леонида Слуцкого в этом году.

    «Сегодня мы говорим о том, что сборная России проиграла всего один матч при Слуцком. Но кого мы обыграли? Швецию, которая на спаде? Слабые сборные Молдавии, Лихтенштейна? Черногорию, приехавшую в Москву наполовину молодежным составом? Португалию без Криштиану Роналду в товарищеской игре? А уступили Хорватии, игравшей без лидеров, — Модрича и Ракитича.

    А теперь возьмем олимпийскую сборную-88 и сборную СССР в 1990-1992 годах. За 25 матчей лишь одно поражение! При том, что мы играли с Аргентиной, Бразилией, Италией, Германией… Это исключительность», - сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2015 19:11
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 23 ноября 2015, 11:40

      чем ему Слуцкий не угодил. Ну проиграл хорватам, так играл вообще не сыгранной командой, была бы цель победить - думаю, сыграли бы лучше и победили.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 12:00

      Сидел бы на пенсии пенсионер старый,пил бы кефир и не пукал.

      -1
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 19 ноября 2015, 23:43

      А теперь возьмем олимпийскую сборную-88 и сборную СССР в 1990-1992 годах. За 25 матчей лишь одно поражение! При том, что мы играли с Аргентиной, Бразилией, Италией, Германией…


      А теперь возьмем СССР образца 1950 года, тогда Америка и весь мир боялись смотреть в нашу сторону......
      Что вспоминать старое, тогда в нашей сборной играли игроки из 15 республик.....

      0
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      Рейтинг: +21

      barakuda777 19 ноября 2015, 22:10

      А чего вы Анатолий Федорович добились кроме Сеула в 88-м?Состав у вас был просто великолепный,можно было и без тренера всех рвать!А через десять лет был позор в Исландии...

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 ноября 2015, 21:15

      Зависть? О себе, любимом, напомнить? С Португалией играли без Роналду? А с Хорватами каким составом играли, вторым, третьим? А кому вообще нужны эти "товарняки" сейчас? А почему Капелло с этим же составом "слил" почти все игры? Не надо трогать Слуцкого! Дайте ему спокойно готовить команду! И свое негативное мнение не надо изливать в прессе!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 19 ноября 2015, 22:27

      Можно подумать Слуцкий читает нашу галиматью))))и мы ему мешаем)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > андрей андреев 19 ноября 2015, 22:31

      Эту галиматью читаем мы!

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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 19 ноября 2015, 21:09

      достал он уже. под старость мания исключительности все больше проявляется....
      кто был в группе тех и обыграли...
      все выводы по сборной слуцкого надо делать после группового турнира евро . вышли - хорошо, нет - значит опять сопли по полю возили, потому что судя по корзинам много хороших вариантов может быть

      2
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      Рейтинг: +11

      Tamerlanchik 19 ноября 2015, 21:07

      Все мы в СНГ болеем за свои сборные и за сборную России. Вопрос лишь в том, что сборная России середнячок, иногда сильный иногда слабый, но она не из футбольной элиты

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 ноября 2015, 20:18

      Раньше и деревья были повыше и девки помоложе

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 ноября 2015, 20:09

      На евро все равно провалимся

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      Рейтинг: +36

      graf34 19 ноября 2015, 19:47

      Э-э-э, тоже мне эксперт нашелся... Не надо мне сказки рассказывать про Аргентину 90-92г.г. - к тому моменту там Марадона стал уже капризничать сильно - скорее тянул назад, чем вперед (если иметь ввиду его возможности)... Единственно с чем согласен - по именам сборная тех времен намного грознее смотрелась...

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