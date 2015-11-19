Прядкин: «Без ПФЛ не будет и Премьер-лиги»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин в своей речи на отчетно-выборном собрании ПФЛ заявил о невозможности существования Премьер-лиги без третьего по значимости дивизиона в российском футболе.

«Без ПФЛ элита нашего футбола существовать не может. Да, есть расхождение в некоторых вопросах: во временных рамках проведения соревнований, в структуре турнира. Но мы сделаем все возможное, чтобы ПФЛ, которая является кузницей наших кадров, продолжила функционировать на должном уровне», – отметил Прядкин.

Сегодня 19-го ноября пройдут выборы нового президента ПФЛ, участниками которых станут Андрей Соколов и Валерий Кучуркин.