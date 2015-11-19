Соколов: «Не хотелось бы возвращаться к теме календарного проведения чемпионатов»

Действующий президент ПФЛ Андрей Соколов сказал, что тема календарного проведения чемпионатов страны на отчетно-выборном собрании ПФЛ подниматься не будет.

«Сразу отмечу, что не хотелось бы обсуждать следующие темы на собрании: передача соревнований ПФЛ в МРО (Межрегиональное объединение федераций). Ответственно заявляя, что данная тема не обсуждается ни в каких кругах.

Также не хотелось бы возвращаться к теме календарного проведения чемпионатов страны. Позиция клубов ПФЛ понятна, она отражается во мнениях руководителей лиги. Президент РФС Виталий Мутко уже неоднократно делал пояснения по данному вопросу», – сказал Соколов.

Отметим, что 19 ноября пройдут выборы нового президента ПФЛ. В них примут участие два кандидата – Андрей Соколов и Валерий Кучуркин.