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  • Слуцкий: «ЧМ-2018 сделает Волгоград прекрасным европейским городом»

Слуцкий: «ЧМ-2018 сделает Волгоград прекрасным европейским городом»

18 ноября 2015, 17:35
4

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что проведение ЧМ-2018 в Волгограде выведет его родной город на новый уровень.

«Чемпионат мира поможет улучшить инфраструктуру, сделать тот же Волгоград прекрасным европейским городом, а жизнь в нем – более комфортной. Волгоград – мой любимый город, но, к сожалению, в последние годы он находится не в лучшем состоянии. Надеюсь, чемпионат мира поможет изменить ситуацию к лучшему.

Не могу точно сказать, поможет ли чемпионат мира создать в городе команду европейского уровня, но очень надеюсь, что так оно и будет», – приводит слова Слуцкого welcome2018.

Отметим, Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018 на новом 45-тысячном стадионе, строительство которого планируется завершить в ноябре 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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BlackMurder
1447857750
цены будут на билеты такие ,что Волгоградцы будут нервно курить в сторонке
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Клим Чугункин.
1447860962
Нью-Васюки!
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prtcs
1447865513
Это прогресс для Сталинграда.
Ответить
Ver
1447870912
Да, сделает, на две недели...
Ответить
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