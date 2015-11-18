Слуцкий: «ЧМ-2018 сделает Волгоград прекрасным европейским городом»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что проведение ЧМ-2018 в Волгограде выведет его родной город на новый уровень.

«Чемпионат мира поможет улучшить инфраструктуру, сделать тот же Волгоград прекрасным европейским городом, а жизнь в нем – более комфортной. Волгоград – мой любимый город, но, к сожалению, в последние годы он находится не в лучшем состоянии. Надеюсь, чемпионат мира поможет изменить ситуацию к лучшему.

Не могу точно сказать, поможет ли чемпионат мира создать в городе команду европейского уровня, но очень надеюсь, что так оно и будет», – приводит слова Слуцкого welcome2018.

Отметим, Волгоград примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018 на новом 45-тысячном стадионе, строительство которого планируется завершить в ноябре 2017 года.