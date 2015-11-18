В Украине пока не решили, продлевать ли контракт с Фоменко

Руководство Федерации футбола Украины пока не решило, продлевать ли контракт с главным тренером национальной команды Михаилом Фоменко.

«Решение по тренерам надо принимать взвешенно, не на эмоциях. Шевченко хочет проявить себя, но нам нужен тренер, который поведет сборную на поля Франции. Мы готовимся к следующему этапу», – заявил глава ФФУ Андрей Павелко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Отметим, контракт тренера с федерацией заканчивается 30 ноября 2015 года. При Фоменко сборная Украины впервые в своей истории преодолела квалификацию на чемпионат Европы.