Для Мовсисяна и Озбилиза матч с «Краснодаром» может стать решающим

После совета директоров «Спартака» стало известно, что для нападающего Юры Мовсисяна и полузащитника Араса Озбилиза матч против «Краснодара» может стать решающим.

В заседании приняли участие владелец клуба Леонид Федун, генеральный директор Сергей Родионов и главный тренер Дмитрий Аленичев.

Сообщается, что Кирилл Комбаров и Джано, скорее всего, зимой покинут команду вне зависимости от результата игры с «Краснодаром». Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков останутся в «Спартаке» как минимум до конца сезона.