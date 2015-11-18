Кирьяков: «Сочинское невезение закончилось»

Главный тренер юношеской сборной России (U19) Сергей Кирьяков считает, что его команда может смело претендовать на попадание в финальный турнир Евро-2016.

– Конечно, мы надеялись на то, что выйдем в следующий этап квалификации чемпионата Европы, – приводит слова Кирьякова официальный сайт РФС. – Понимали, что у нас есть хороший шанс. После нашего заключительного матча с Норвегией мы внимательно следили за развитием событий во встрече другой группы – Польша – Люксембург, завершившейся вничью 2:2. А во вторник Албания одержала победу над Уэльсом (3:2), который также претендовал на попадание в элитный раунд Евро с третьей позиции, и помогла нам пробиться туда.

В какой-то мере невезение, которое нас преследовало по ходу турнира в Сочи, закончилось. Сегодня нам, что называется, отдали должок. В любом случае, в первом отборочном раунде мы боролись, бились. Понятно, что были определенные проблемы с полем, погодными условиями. И очень приятно, что в конце все так благополучно закончилось для нас.

– 3 декабря состоится жеребьевка элитного раунда Евро-2016 (U-19). У вас есть предпочтения по соперникам?

– Нет. Сейчас нам уже ничего не страшно. После всего того, что мы пережили, каких-либо предпочтений по соперникам мы не имеем. Посмотрим, кто нам попадется. Исходя из этого, будем строить свои планы на подготовку к Элитному раунду чемпионата Европы.