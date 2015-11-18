Ярмоленко: «Свой гол записал бы на Кравца, он не пожадничал»

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от ответного стыкового матча за выход на Евро-2016 против Словении (1:1). Ничья вывела украинцев в групповой этап турнира.

«Одна мечта осуществилась, много работали, долго шли к этому. Я в зеркало глянул: чуть постарел, лет на 35 где-то выгляжу», – сказал Ярмоленко в эфире канала «Футбол 1».

Футболист забил гол на седьмой добавленной минуте после передачи Кравца.

«Мы пропустили необязательный мяч в начале матча, игра была нервная. Первый тайм у нас не получился. У них большие центральные защитники, которые выиграли много единоборств. Прекрасно понимали, что если забьем мяч, то игра окончена. Я бы даже записал гол на Кравца, он не пожадничал. Когда выбегали в такую контратаку, о голе уже не думал. Мы играем не на область или район, понимали важность этого матча. Бились за свою страну, словенцы – за свою».