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    Определились составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2016

    Сегодня стали известны последние участники группового этапа чемпионата Европы 2016 года, и определились составы корзин для жеребьевки этой стадии турнира.

    Первая корзина: Франция, Испания, Германия, Англия, Португалия, Бельгия.

    Вторая корзина: Италия, Россия, Швейцария, Австрия, Хорватия, Украина.

    Третья корзина: Чехия, Швеция, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия.

    Четвертая корзина: Турция, Ирландия, Исландия, Уэльс, Албания, Северная Ирландия.

    На групповом этапе 24 команды будут разделены на шесть групп. Жеребьевка состоится в Париже 12 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 01:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 9 декабря 2015, 09:32

      ИСПАНИЯ , РОССИЯ , ЧЕХИЯ , ТУРЦИЯ не хотелось бы но ВОЗМОЖНО!!???

      0
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 19 ноября 2015, 17:23

      Португалия,Россия,Румыния,Севе
      рная Ирландия(Албания)!!!Будет не плохо!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Tamerlanchik 18 ноября 2015, 21:37

      Хотелось бы Германию и впервые их обыграть

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 18 ноября 2015, 21:05

      Франция;Россия;Польша;Уэльс-бу
      дет интересно,особенно с французами

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 18 ноября 2015, 18:45

      Не , народ, вам до оракулов далеко. Вон на Соккере одна дамочка считает прикольной группу -Россия, США, Украина и Северная Корея. Вот это я понимаю, учитесь. Как вам финал США-Корея?

      1
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      Рейтинг: +1058

      mig28 18 ноября 2015, 11:01

      Похоже, что выходят первые 2 с группы и ещё лучшие 4, которые заняли 3-е места...классика 1/8, 1/4, 1/2 и финал. Только после 3х игр, уж очень тяжело может быть выбрать лучших среди занявших 3-е место.

      2
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      Рейтинг: +13

      kastet9666 18 ноября 2015, 10:24

      Нее самая лучшая:РОССИЯ,Люксембург,Лихте
      нштейн и еще Лихтенштейн!!!!

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      Рейтинг: +167

      астраханец 18 ноября 2015, 09:36

      Самая лучшая группа для России: Португалия, Венгрия, Албания

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 18 ноября 2015, 09:25

      Объясните, какая система плейофф при 24 командах и 6 группах?

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      Рейтинг: +36

      graf34 18 ноября 2015, 08:26

      Да уж, я думаю, нашей сборной не позавидуешь.... понятно, с первой группы придет в любом случае сильная сборная, а с третьей тоже соперник будет не из простых - или шведы, с которыми мы уже играли (и из-за хорошего предыдущего результата просто можем недооценить, или бывшие соц. страны, как показывает история, которых именно так же часто недооцениваем)... разве что с командой из последней корзины повезет?

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