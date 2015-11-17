Зимой «Тосно» может прекратить выступление в ФНЛ

"Тосно" может быть отстранен от розыгрыша ФНЛ по причине финансовых проблем.

Владельцы "Тосно" являются представителями компании, связанной с "Газпромом", и, как сообщается, не видят смысла в дальнейшем финансировании команды из Ленинградской области, поскольку молодые игроки из Петербурга могут получать игровую практику в "Зените -2", который также выступает в ФНЛ.

Напомним, ранее появлялась информация, что счет "Тосно" арестован за неуплату налогов, а у клуба имеются задолженности перед предпринимателями.